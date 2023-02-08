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Обстрел Черниговской области оккупантами: количество жертв возросло

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Семеновка , Среда 08 февраля 2023 20:16
Обстрел Черниговской области оккупантами: количество жертв возросло Фото: В Черниговской области в результате авиаудара оккупантов погибли два человека (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В результате сегодняшнего обстрела Черниговской области со стороны прокремлевских войск возросло количество погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение оперативного командования "Север" в Telegram.

"Обновленная информация по поводу попадания авиаракеты в промышленное здание в районе н.п. Семеновка: двое гражданских лица погибли", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня российские оккупанты ударили из авиации по Семеновской громаде в Черниговской области.

Ракеты попали в промышленное здание, в результате чего один человек погиб, еще два человека смогли достать из-под завалов.

Добавим, что 4 февраля россияне обстреляли приграничье Черниговской области и сбросили две гранаты с беспилотника.

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