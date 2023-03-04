Обстріл будинку в Запоріжжі: кількість жертв зросла до 10, серед загиблих дитина

Фото: Кількість жертв унаслідок російського обстрілу будинку в Запоріжжі зросла до 10 (facebook.com/DSNSZP)

Кількість жертв унаслідок ракетного удару РФ по житловому будинку в Запоріжжі 2 березня знову зросла. Серед загиблих є дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 07:00 годину 4 березня рятувальники деблокували тіла ще трьох мешканців будинку. Загалом з-під завалів будинку рятувальники дістали 10 загиблих, з яких одна дитина", - зазначили у ДСНС. Співробітники Держслужби вже 2 дві доби ліквідовують наслідки ракетного обстрілу росіян. Комунальні служби вивезли понад 333 тонни будівельних уламків. Своєю чергою психологи ДСНС на місці події надали допомогу 92 мешканцям будинку та родичам постраждалих.