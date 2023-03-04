Обстріл будинку в Запоріжжі: кількість жертв зросла до 10, серед загиблих дитина
Кількість жертв унаслідок ракетного удару РФ по житловому будинку в Запоріжжі 2 березня знову зросла. Серед загиблих є дитина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Державної служби з надзвичайних ситуацій.
"Станом на 07:00 годину 4 березня рятувальники деблокували тіла ще трьох мешканців будинку. Загалом з-під завалів будинку рятувальники дістали 10 загиблих, з яких одна дитина", - зазначили у ДСНС.
Співробітники Держслужби вже 2 дві доби ліквідовують наслідки ракетного обстрілу росіян. Комунальні служби вивезли понад 333 тонни будівельних уламків.
Своєю чергою психологи ДСНС на місці події надали допомогу 92 мешканцям будинку та родичам постраждалих.
Нагадаємо, у ніч на 2 березня росіяни завдали ракетного удару по багатоповерхівці у Запоріжжі.
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