Обстрел дома в Запорожье: количество жертв возросло до 10, среди погибших ребенок
Число жертв в результате ракетного удара РФ по жилому дому в Запорожье 2 марта вновь возросло. Среди погибших есть ребенок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"По состоянию на 07:00 часов 4 марта спасатели деблокировали тела еще троих жильцов дома. Всего из-под завалов дома спасатели извлекли 10 погибших, из которых один ребенок", - отметили в ГСЧС.
Сотрудники Госслужбы уже двое суток ликвидируют последствия ракетного обстрела россиян. Коммунальные службы вывезли более 333 тонн строительных обломков.
В свою очередь психологи ГСЧС на месте происшествия оказали помощь 92 жителям дома и родственникам пострадавших.
Напомним, в ночь на 2 марта россияне нанесли ракетный удар по многоэтажке в Запорожье.
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