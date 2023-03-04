Обстрел дома в Запорожье: количество жертв возросло до 10, среди погибших ребенок

Число жертв в результате ракетного удара РФ по жилому дому в Запорожье 2 марта вновь возросло. Среди погибших есть ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 07:00 часов 4 марта спасатели деблокировали тела еще троих жильцов дома. Всего из-под завалов дома спасатели извлекли 10 погибших, из которых один ребенок", - отметили в ГСЧС.

Сотрудники Госслужбы уже двое суток ликвидируют последствия ракетного обстрела россиян. Коммунальные службы вывезли более 333 тонн строительных обломков.

В свою очередь психологи ГСЧС на месте происшествия оказали помощь 92 жителям дома и родственникам пострадавших.