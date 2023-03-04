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Обстрел дома в Запорожье: количество жертв возросло до 10, среди погибших ребенок

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Запорожье, Суббота 04 марта 2023 07:58
Обстрел дома в Запорожье: количество жертв возросло до 10, среди погибших ребенок Фото: Число жертв в результате российских обстрелов дома в Запорожье возросло до 10 (facebook.com/DSNSZP)
Автор: Олег Васкив

Число жертв в результате ракетного удара РФ по жилому дому в Запорожье 2 марта вновь возросло. Среди погибших есть ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 07:00 часов 4 марта спасатели деблокировали тела еще троих жильцов дома. Всего из-под завалов дома спасатели извлекли 10 погибших, из которых один ребенок", - отметили в ГСЧС.

Сотрудники Госслужбы уже двое суток ликвидируют последствия ракетного обстрела россиян. Коммунальные службы вывезли более 333 тонн строительных обломков.

В свою очередь психологи ГСЧС на месте происшествия оказали помощь 92 жителям дома и родственникам пострадавших.

Напомним, в ночь на 2 марта россияне нанесли ракетный удар по многоэтажке в Запорожье.

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