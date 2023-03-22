У багатоповерхівку в Запоріжжі вдарили дві російські ракети, - ОВА

Російські війська під час обстрілу Запоріжжя вдарили по житловій дев'ятиповерхівці, розміщеній у спальному районі. Ворог випустив по будинку дві ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Запорізької ОВА.

"Жодної військової цілі! Дві російські ракети в житлову багатоповерхівку - стратегічну ціль для військ держави-терориста. Черговий воєнний злочин здійснено посеред дня у спальному районі багатотисячного міста!" - йдеться в повідомленні.

За даними ОВА, наразі всі відповідні служби працюють на місці та вживаються всі необхідні заходи безпеки для місцевих жителів.

Фото: в багатоповерхівку в Запоріжжі вдарили дві російські ракети (t.me/zoda_gov_ua)

Нагадаємо, сьогодні в Запоріжжі під час тривоги пролунали вибухи, як стало відомо місто потрапило під обстріл росіян. Окупанти відкрили вогонь по житлових будинкам та острову Хортиця.

Додамо, що на ракетний терор росіян вже відреагував Володимир Зеленський. Також він опублікував кадри прямого влучання ракети ворога у багатоповерховий житловий будинок.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.