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Обстріл Авдіївки: окупанти влучили в готель та будівлю суду

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Донбас, Понеділок 27 березня 2023 10:24
Обстріл Авдіївки: окупанти влучили в готель та будівлю суду Фото: в Авдіївці окупанти атакували готель та будівлю суду (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталія Гурковська

Через обстріл російських військ Авдіївки Донецької області пошкоджено готель та будівлю місцевого суду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"На Донецькому напрямку напередодні вранці росіяни завдали ракетного удару по Авдіївці - пошкоджені готель та будівля суду", - розповів він.

Крім того, впродовж дня 6 разів були обстріляні околиці Курахового, гучно було в Очеретинській громаді - без жертв.

На Горлівському напрямку зафіксовано обстріли Часовоярської громади та сіл Соледарської громади.

На Лисичанському напрямку у Званівській громаді зруйновано 3 та пошкоджено 6 будинків у Званівці, ще 4 будинки пошкоджено у Переїзному. Також декілька приватних будинків пошкоджено у Сіверську.

Як повідомлялось, у неділю, 26 березня, російські окупанти продовжували інтенсивно бити по Авдіївці Донецької області. Зокрема, армія РФ завдала авіаудару по двох багатоповерхівках.

Також 26 березня російська армія інтенсивно била по Авдіївці, застосовуючи артилерію та "Гради", у тому числі касетні боєприпаси.

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Авдіївка Донецька область
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