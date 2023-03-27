Обстріл Авдіївки: окупанти влучили в готель та будівлю суду
Через обстріл російських військ Авдіївки Донецької області пошкоджено готель та будівлю місцевого суду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.
"На Донецькому напрямку напередодні вранці росіяни завдали ракетного удару по Авдіївці - пошкоджені готель та будівля суду", - розповів він.
Крім того, впродовж дня 6 разів були обстріляні околиці Курахового, гучно було в Очеретинській громаді - без жертв.
На Горлівському напрямку зафіксовано обстріли Часовоярської громади та сіл Соледарської громади.
На Лисичанському напрямку у Званівській громаді зруйновано 3 та пошкоджено 6 будинків у Званівці, ще 4 будинки пошкоджено у Переїзному. Також декілька приватних будинків пошкоджено у Сіверську.
Як повідомлялось, у неділю, 26 березня, російські окупанти продовжували інтенсивно бити по Авдіївці Донецької області. Зокрема, армія РФ завдала авіаудару по двох багатоповерхівках.
Також 26 березня російська армія інтенсивно била по Авдіївці, застосовуючи артилерію та "Гради", у тому числі касетні боєприпаси.
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