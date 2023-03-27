Обстріл Авдіївки: окупанти влучили в готель та будівлю суду

Через обстріл російських військ Авдіївки Донецької області пошкоджено готель та будівлю місцевого суду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"На Донецькому напрямку напередодні вранці росіяни завдали ракетного удару по Авдіївці - пошкоджені готель та будівля суду", - розповів він.

Крім того, впродовж дня 6 разів були обстріляні околиці Курахового, гучно було в Очеретинській громаді - без жертв.

На Горлівському напрямку зафіксовано обстріли Часовоярської громади та сіл Соледарської громади.

На Лисичанському напрямку у Званівській громаді зруйновано 3 та пошкоджено 6 будинків у Званівці, ще 4 будинки пошкоджено у Переїзному. Також декілька приватних будинків пошкоджено у Сіверську.