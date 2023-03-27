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Обстрел Авдеевки: оккупанты атаковали гостиницу и здание суда

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Донбасс, Понедельник 27 марта 2023 10:24
Обстрел Авдеевки: оккупанты атаковали гостиницу и здание суда Фото: в Авдеевке оккупанты атаковали гостиницу и здание суда (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за обстрела российских войск Авдеевки Донецкой области повреждены отель и здание местного суда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"На Донецком направлении накануне утром россияне нанесли ракетный удар по Авдеевке - повреждены гостиница и здание суда", - рассказал он.

Кроме того, в течение дня 6 раз были обстреляны окрестности Курахово, громко было в Очеретинской общине - без жертв.

На Горловском направлении зафиксированы обстрелы Часовоярской общины и сел Соледарской общины.

На Лисичанском направлении в Звановской общине разрушены 3 и повреждены 6 домов в Звановке, еще 4 дома повреждены в Переездном. Также несколько частных домов повреждены в Северске.

Как сообщалось, в воскресенье, 26 марта, российские оккупанты продолжали интенсивно бить по Авдеевке Донецкой области. В частности, армия РФ нанесла авиаудар по двум многоэтажкам.

Также 26 марта, российская армия интенсивно била по Авдеевке, применяя артиллерию и "Грады", в том числе кассетные боеприпасы.

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Авдеевка Донецкая область
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