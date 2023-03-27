Обстрел Авдеевки: оккупанты атаковали гостиницу и здание суда

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"На Донецком направлении накануне утром россияне нанесли ракетный удар по Авдеевке - повреждены гостиница и здание суда", - рассказал он.

Кроме того, в течение дня 6 раз были обстреляны окрестности Курахово, громко было в Очеретинской общине - без жертв.

На Горловском направлении зафиксированы обстрелы Часовоярской общины и сел Соледарской общины.

На Лисичанском направлении в Звановской общине разрушены 3 и повреждены 6 домов в Звановке, еще 4 дома повреждены в Переездном. Также несколько частных домов повреждены в Северске.