Обстрел Авдеевки: оккупанты атаковали гостиницу и здание суда
Из-за обстрела российских войск Авдеевки Донецкой области повреждены отель и здание местного суда.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.
"На Донецком направлении накануне утром россияне нанесли ракетный удар по Авдеевке - повреждены гостиница и здание суда", - рассказал он.
Кроме того, в течение дня 6 раз были обстреляны окрестности Курахово, громко было в Очеретинской общине - без жертв.
На Горловском направлении зафиксированы обстрелы Часовоярской общины и сел Соледарской общины.
На Лисичанском направлении в Звановской общине разрушены 3 и повреждены 6 домов в Звановке, еще 4 дома повреждены в Переездном. Также несколько частных домов повреждены в Северске.
Как сообщалось, в воскресенье, 26 марта, российские оккупанты продолжали интенсивно бить по Авдеевке Донецкой области. В частности, армия РФ нанесла авиаудар по двум многоэтажкам.
Также 26 марта, российская армия интенсивно била по Авдеевке, применяя артиллерию и "Грады", в том числе кассетные боеприпасы.
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