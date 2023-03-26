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Вночі РФ атакувала Краматорськ, зранку тривають інтенсивні обстріли Авдіївки (фото)

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Донбас, Неділя 26 березня 2023 09:52
Вночі РФ атакувала Краматорськ, зранку тривають інтенсивні обстріли Авдіївки (фото) Фото: зранку 26 березня тривають інтенсивні обстріли Авдіївки Донецької області (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталія Гурковська

Вночі в неділю, 26 березня, російські окупанти обстріляли Краматорськ. Вже зранку російська армія інтенсивно б'є по Авдіївці, застосовуючи артилерію та "Гради", у тому числі касетні боєприпаси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"Близько півночі росіяни завдали ракетного удару по Краматорську - поцілили у промислову зону. За оперативною інформацією, минулося без жертв", - розповів він.

За даними очільника регіону, вночі та зранку тривають інтенсивні обстріли Авдіївки з артилерії та "Градів", у тому числі касетними боєприпасами.

"Снаряди влучили по території 4 вулиць та АКХЗ. У Курахівській громаді пошкоджено дві 2-поверхівки у Гострому та приватний будинок у Кураховому", - додав Кириленко.

Як повідомлялось, окупанти постійно намагаються штурмувати в районах Авдіївки та Мар‘їнки, проте захисники тримають оборону.

Зокрема, ситуація навколо міста Авдіївка все більше стає напруженою, війська РФ постійно намагаються оточити місто.

При цьому в Авдіївці місцева влада закликала жителів терміново евакуюватись, оскільки росіяни постійно завдають ударів по цивільній інфраструктурі та житлових кварталах.

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Краматорськ Авдіївка Донецька область
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