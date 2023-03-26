Військові РФ завдали ракетного авіаудару по двох багатоповерхівках в Авдіївці (фото)

У неділю, 26 березня, російські окупанти продовжують інтенсивно бити по Авдіївці Донецької області. Зокрема, армія РФ завдала авіаудару по двох багатоповерхівках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал голови Офісу президента Андрія Єрмака.

"Росіяни продовжують обстрілювати Авдіївку. Вони здійснили ракетний авіаудар по двох багатоповерхівках", - розповів він.

Як повідомлялося, вранці в неділю, 26 березня, російська армія інтенсивно б'є по Авдіївці, застосовуючи артилерію та "Гради", у тому числі касетні боєприпаси.

Нагадаємо, в останні тижні російські сили поступово просуваються навколо міста Авдіївка, що утримується Україною, на північ від Донецька. Навколо міста складається ситуація, аналогічна тому, що відбувається під Бахмутом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.