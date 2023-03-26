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Військові РФ завдали ракетного авіаудару по двох багатоповерхівках в Авдіївці (фото)

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Донбас, Неділя 26 березня 2023 13:14
Військові РФ завдали ракетного авіаудару по двох багатоповерхівках в Авдіївці (фото) Фото: Авдіївку обстріляла РФ 26 березня (t.me/ermaka2022)
Автор: Наталія Гурковська

У неділю, 26 березня, російські окупанти продовжують інтенсивно бити по Авдіївці Донецької області. Зокрема, армія РФ завдала авіаудару по двох багатоповерхівках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Офісу президента Андрія Єрмака.

"Росіяни продовжують обстрілювати Авдіївку. Вони здійснили ракетний авіаудар по двох багатоповерхівках", - розповів він.

За словами Єрмака, попередньо обійшлося без жертв.

Як повідомлялося, вранці в неділю, 26 березня, російська армія інтенсивно б'є по Авдіївці, застосовуючи артилерію та "Гради", у тому числі касетні боєприпаси.

Нагадаємо, в останні тижні російські сили поступово просуваються навколо міста Авдіївка, що утримується Україною, на північ від Донецька. Навколо міста складається ситуація, аналогічна тому, що відбувається під Бахмутом.

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Авдіївка Донецька область
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