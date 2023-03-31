Обстріл Авдіївки: матір загиблої дитини вчора відмовилася від евакуації

"Жахлива трагедія у Авдіївці: під вогнем російської армії загинув 5-місячний хлопчик та його бабуся. Мати й батько дитини поранені", повідомив глава ОВА.

Він повідомив, що вчора поліцейські вкотре вмовляли маму малечі подумати про сина й виїхати. Проте, за словами Кириленка, на жаль, навіть жорстка розмова не призвела до бажаного результату - жінка вже вкотре навідріз відмовилася виїхати у безпечніше місце.

"А сьогодні сталося непоправне", - додав він.

Кириленко наголосив, що попри те, що деяким людям евакуація й досі видається незрозумілим і зайвим кроком - це єдине, що зараз здатне зберегти життя.

"Вкотре звертаюся до цивільних, які всупереч здоровому глузду залишаються у прифронтовій зоні: евакуюйтеся! Надаємо для цього усе необхідне. Правоохоронці ризикують власним життям, щоб врятувати ваше - не нехтуйте цим. Збережіть себе та своїх дітей", - підкреслив глава ОВА.

Нагадаємо, сьогодні 5-місячна дитина в Авдіївці загинула від російського обстрілу.

Раніше ми повідомляли, що з Авдіївки наступного тижня примусово евакуюють всіх дітей. Наразі там залишається 5 дітей.

Віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук пояснювала механізм примусової евакуації.

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