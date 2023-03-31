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Війська РФ обстріляли Авдіївку: серед загиблих - дитина

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Авдіївка, П'ятниця 31 березня 2023 21:16
Війська РФ обстріляли Авдіївку: серед загиблих - дитина Фото: Війська РФ обстріляли Авдіївку (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У п'ятницю, 31 березня, російські окупаційні війська здійснили артилерійський обстріл по Авдіївці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення глави Офісу президента Андрія Єрмака в Telegram.

"Росіяни обстріляли Авдіївку з артилерії - загинули двоє людей, з них одна дитина 2022 року народження", - написав він.

Унаслідок обстрілів також дістали поранення двоє людей. Також через атаку ворога пошкоджено приватний будинок.

Нагадаємо, сьогодні окупанти двічі обстріляли Марганецьку громаду Нікопольського району з важкої артилерії та безпілотника.

Крім того, у Херсонській області під час робіт з відновлення електропостачання загинули два енергетики.

Додамо, що 31 березня окупанти обстріляли човен, на якому люди намагалися втекти до Херсона. Постраждали двоє людей.

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