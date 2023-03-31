Обстрел Авдеевки: мать погибшего ребенка вчера отказалась от эвакуации

"Ужасная трагедия в Авдеевке: под огнем российской армии погиб 5-месячный мальчик и его бабушка. Мать и отец ребенка ранены", сообщил глава ОВА.

Он сообщил, что вчера полицейские в очередной раз уговаривали маму малышей подумать о сыне и уехать. Однако, по словам Кириленко, к сожалению, даже жесткий разговор не привел к желаемому результату - женщина в очередной раз наотрез отказалась выехать в более безопасное место.

"А сегодня произошло невосполнимое", - добавил он.

Кириленко подчеркнул, что несмотря на то, что некоторым людям эвакуация до сих пор кажется непонятным и лишним шагом - это единственное, что сейчас способно сохранить жизнь.

"В очередной раз обращаюсь к гражданским, которые вопреки здравому смыслу остаются в прифронтовой зоне: эвакуируйтесь! Предоставляем для этого все необходимое. Правоохранители рискуют собственной жизнью, чтобы спасти вашу - не пренебрегайте этим. Сохраните себя и своих детей", - подчеркнул глава ОВА.

Напомним, сегодня 5-месячный ребенок в Авдеевке погиб от российских обстрелов.

Ранее мы сообщали, что из Авдеевки на следующей неделе принудительно эвакуируют всех детей. В настоящее время там остается 5 детей.

Вице-премьер-министр Ирина Верещук объясняла механизм принудительной эвакуации.

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