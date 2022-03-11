Если обстрелы продолжаются, то санкций против России недостаточно, - Зеленский

Россия уже 16-й день рушит украинские города и села. Владимир Зеленский сказал, что если это продолжается, значит санкций недостаточно.

Об этом сообщает РБК-Украин а со ссылкой на обращение президента .

"Если это (обстрелы украинских городов и сел - ред.) продолжается, то это значит, что санкционных пакетов недостаточно. Я ожидаю, мы над этим работаем, уже сегодня новых санкционных решений от наших партнеров. Россия должна платить цену за эту войну, платить ежедневно" - сказал он.

По словам Зеленского, Россия должна ответить за войну, которую начала

Ранее мы сообщали, что Зеленский рассказал, как можно сдержать Россию, чтобы уже сейчас защитить соседние страны.

Также мы писали, что Зеленский сказал, что у оккупантов есть четкий приказ держать Мариуполь в заложниках и постоянно обстреливать.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!