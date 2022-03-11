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Если обстрелы продолжаются, то санкций против России недостаточно, - Зеленский

Автор: Татьяна Самарук

Россия уже 16-й день рушит украинские города и села. Владимир Зеленский сказал, что если это продолжается, значит санкций недостаточно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента.

По словам Зеленского, Россия должна ответить за войну, которую начала

"Если это (обстрелы украинских городов и сел - ред.) продолжается, то это значит, что санкционных пакетов недостаточно. Я ожидаю, мы над этим работаем, уже сегодня новых санкционных решений от наших партнеров. Россия должна платить цену за эту войну, платить ежедневно" - сказал он.

Ранее мы сообщали, что Зеленский рассказал, как можно сдержать Россию, чтобы уже сейчас защитить соседние страны.

Также мы писали, что Зеленский сказал, что у оккупантов есть четкий приказ держать Мариуполь в заложниках и постоянно обстреливать.

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Владимир Зеленский