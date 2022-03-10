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Зеленский рассказал, как можно сдержать Россию, чтобы уже сейчас защитить соседние страны

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Четверг 10 марта 2022 22:56
Зеленский рассказал, как можно сдержать Россию, чтобы уже сейчас защитить соседние страны Скриншот видео: Владимир Зеленский
Автор: Светлана Мащенко

Владимир Зеленский перечислил те меры, которыми можно сдержать военную агрессию РФ в отношении Украины, а также защитить другие соседние страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента немецкому изданию ZEIT.

"Если говорить о санкциях, то в первую очередь они должны прекратить экспорт нефти, нефтепродуктов и газа. Мировые порты должны быть закрыты для российских кораблей. Грузовые компании должны прекратить отправлять и получать товары из России и в Россию. Все банки должны быть исключены из платежной системы Swift, без исключений... Это конкретные вещи, которые можно сделать", - заявил президент.

По его словам, если этого не произойдет сейчас, то все равно нужно сделать больше, чтобы защитить страны Балтии, Польшу, Молдову, Грузию и всех других соседей России от вторжения.

"Также очень важно, чтобы западные страны наконец решили, как создать гуманитарную зону, запрещенную для полетов над Украиной", - добавил Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский также заявил, что его семья остается в Украине.

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