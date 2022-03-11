Якщо обстріли продовжуються, то санкцій проти Росії недостатньо, - Зеленський

Росія вже 16-й день руйнує українські міста та села. Володимир Зеленський сказав, що якщо це продовжується, значить санкцій недостатньо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента .

"Якщо це (обстріли українських міст та сіл - ред.) продовжується, то це значить, що санкційних пакетів недостатньо. Я очікую, ми над цим працюємо, вже сьогодні нових санкційних рішень від наших партнерів. Росія повинна платити ціну за цю війну, платити щоденно" - сказав він.

За словами Зеленського, Росія повинна відповісти за війну, яку розпочала.

Раніше ми повідомляли, що Зеленський розповів, як можна стримати Росію, аби вже зараз захистити сусідні країни.

Також ми писали, що Зеленський сказав, що окупанти мають чіткий наказ тримати Маріуполь в заручниках і постійно обстрілювати.

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