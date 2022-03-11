Оккупанты имеют четкий приказ держать Мариуполь в заложниках и постоянно обстреливать, - Зеленский

Ситуация в Мариуполе Донецкой области в ходе войны России против Украины критическая. Там нет света, воды, отопления, связи и продуктов. При этом у российских оккупантов есть четкий приказ держать город в заложниках и не выпускать мирное население.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время очередного брифинга.

Мариуполь и Волноваха остаются полностью заблокированными. Хотя украинская сторона сделала все, что было нужно для работы гуманитарного коридора. Но Российские войска так и не остановили огонь.

Несмотря на это в город была отправлена помощь для Мариуполя, с едой, водой и медикаментами.

"Оккупанты начали танковую атаку именно там, где должен был быть этот коридор. Они сделали это специально. Они знали, что срывают. Они имеют четкий приказ держать Мариуполь в заложниках, издеваться с него, постоянно бомбардировать, постоянно обстреливать", - заявил глава государства.