Обстрелы Израиля: Украина призвала стороны воздержаться от эскалации

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на обострение конфликта между Израилем и Палестиной . Украина призвала стороны конфликта воздержаться от эскалации насилия.

Об этом говорится в заявлении на странице МИД в Twitter .

"Осуждаем обострение ситуации в Восточном Иерусалиме, Секторе Газа и Западном берегу, которое привело к человеческим жертвам. Ракетные обстрелы территории Израиля должны немедленно прекратиться . Признавая право Израиля на самооборону, призываем все стороны воздержаться от эскалации насилия", - подчеркнули в МИД.

Напомним, в последние дни произошло обострение конфликта между Израилем и Палестиной. Что стало причиной обострения, вы можете прочитать в материале РБК-Украина.

Вчера под ракетный обстрел попал Тель-Авив, а также центральные и южные населенные пункты Израиля. В ответ израильские военные осуществляли воздушные удары по Сектору Газа.

Кроме обстрелов, вчера Израиль столкнулся с массовыми беспорядками в нескольких городах, в частности в пригороде Тель-Авива. В Лоде из-за беспорядков было объявлено чрезвычайное положение.