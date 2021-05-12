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Обстрелы Израиля: Украина призвала стороны воздержаться от эскалации

Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на обострение конфликта между Израилем и Палестиной. Украина призвала стороны конфликта воздержаться от эскалации насилия.

Об этом говорится в заявлении на странице МИД в Twitter.

Украинское министерство осудило обострение ситуации и призвало немедленно прекратить ракетные обстрелы территории Израиля.

"Осуждаем обострение ситуации в Восточном Иерусалиме, Секторе Газа и Западном берегу, которое привело к человеческим жертвам. Ракетные обстрелы территории Израиля должны немедленно прекратиться. Признавая право Израиля на самооборону, призываем все стороны воздержаться от эскалации насилия", - подчеркнули в МИД.

Напомним, в последние дни произошло обострение конфликта между Израилем и Палестиной. Что стало причиной обострения, вы можете прочитать в материале РБК-Украина.

Вчера под ракетный обстрел попал Тель-Авив, а также центральные и южные населенные пункты Израиля. В ответ израильские военные осуществляли воздушные удары по Сектору Газа.

Кроме обстрелов, вчера Израиль столкнулся с массовыми беспорядками в нескольких городах, в частности в пригороде Тель-Авива. В Лоде из-за беспорядков было объявлено чрезвычайное положение.

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