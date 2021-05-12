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Обстріли Ізраїлю: Україна закликала сторони утриматися від ескалації

Автор: Дмитро Левицький

Міністерство закордонних справ України відреагувало на загострення конфлікту між Ізраїлем та Палестиною. Україна закликала сторони конфлікту утриматися від ескалації насильства.

Про це йдеться у заяві на сторінці МЗС у Twitter.

Українське міністерство засудило загострення ситуації та закликало негайно припинити ракетні обстріли території Ізраїлю.

"Засуджуємо загострення ситуації в Східному Єрусалимі, Секторі Газа та Західному березі, яке призвело до людських жертв. Ракетні обстріли території Ізраїлю мають негайно припинитися. Визнаючи право Ізраїлю на самооборону, закликаємо усі сторони утриматися від ескалації насильства", - наголосили в МЗС.

Нагадаємо, останніми днями сталося загострення конфлікту між Ізраїлем та Палестиною. Що стало причиною загострення, ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна.

Вчора під ракетний обстріл потрапив Тель-Авів, а також центральні та південні населені пункти Ізраїлю. У відповідь ізраїльські військові здійснювали повітряні удари по Сектору Газа.

Окрім обстрілів, вчора Ізраїль зіткнувся з масовими заворушеннями у декількох містах, зокрема у передмісті Тель-Авіва. У Лоді через заворушення було оголошено надзвичайний стан.

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