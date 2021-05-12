ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Обстрелы Израиля: Украина призвала стороны воздержаться от эскалации

Новина українською →
Израиль, Среда 12 мая 2021 16:19
Обстрелы Израиля: Украина призвала стороны воздержаться от эскалации Фото: Украина отреагировала на ситуацию в Израиле (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на обострение конфликта между Израилем и Палестиной. Украина призвала стороны конфликта воздержаться от эскалации насилия.

Об этом говорится в заявлении на странице МИД в Twitter.

Украинское министерство осудило обострение ситуации и призвало немедленно прекратить ракетные обстрелы территории Израиля.

"Осуждаем обострение ситуации в Восточном Иерусалиме, Секторе Газа и Западном берегу, которое привело к человеческим жертвам. Ракетные обстрелы территории Израиля должны немедленно прекратиться. Признавая право Израиля на самооборону, призываем все стороны воздержаться от эскалации насилия", - подчеркнули в МИД.

Напомним, в последние дни произошло обострение конфликта между Израилем и Палестиной. Что стало причиной обострения, вы можете прочитать в материале РБК-Украина.

Вчера под ракетный обстрел попал Тель-Авив, а также центральные и южные населенные пункты Израиля. В ответ израильские военные осуществляли воздушные удары по Сектору Газа.

Кроме обстрелов, вчера Израиль столкнулся с массовыми беспорядками в нескольких городах, в частности в пригороде Тель-Авива. В Лоде из-за беспорядков было объявлено чрезвычайное положение.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Израиль Палестина МИД Украины конфликт
NEWS
Ракетный корабль России заметили возле украинского побережья
Ракетный корабль России заметили возле украинского побережья
DAILY
"Громкая история". Как Медведчук стал подозреваемым в госизмене и что его ждет
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора "Громкая история". Как Медведчук стал подозреваемым в госизмене и что его ждет