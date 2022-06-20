ru ua
Пн, 20 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Обстрелы Харькова и области стали более интенсивными: в Минобороны дали пояснение

Новина українською →
Харьков, Понедельник 20 июня 2022 16:34
Обстрелы Харькова и области стали более интенсивными: в Минобороны дали пояснение Фото: заместитель министра обороны Украины Анна Маляр (facebook.com/ganna maliar)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские силы обороны почти вышли к госгранице в Харьковской области. Поэтому враг так интенсивно обстреливает этот регион.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Анны Маляр в эфире телемарафона.

"Как Харьков, так и область были победоносно освобождены от врага, и это расстояние, которое остается до границы, враг на сегодняшний день предпринимает максимальные усилия для того, чтобы ВСУ не дошли до этой границы. За это идут бои", - сказала она.

Маляр также подчеркнула, что в этой ситуации делать какие-то прогнозы нельзя, ведь ситуация меняется каждые полчаса и любая информация теряет актуальность очень быстро.

Напомним, 20 июня российские войска нанесли удары по Харькову. Часть города осталась без света.

Отметим, что на увеличение интенсивности обстрелов Харькова указал и мэр Харькова Игорь Терехов.

Добавим, оккупанты не оставляют попыток вернуться в Харьков: регулярные обстрелы этому доказательство. Впрочем, у врага недостаточно сил для полномасштабного наступления и захвата города.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков
NEWS
Ермак оценил вероятность масштабного участия Беларуси в войне против Украины
Ермак оценил вероятность масштабного участия Беларуси в войне против Украины
DAILY
Кто управляет экономикой Украины и как устроен Кабмин военного времени
Ростислав Шаправский, Владислав Красинский Кто управляет экономикой Украины и как устроен Кабмин военного времени