Обстріли Харкова та області стали більш інтенсивними: в Міноборони дали пояснення
Українські сили оборони майже вийшли до держкордону в Харківській області. Саме тому ворог так інтенсивно обстрілює цей регіон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступниці міністра оборони Ганни Маляр в ефірі телемарафону.
"Як Харків, так і область були переможно звільнені від ворога, і ця відстань, яка залишається до кордону, ворог на сьогодні чинить максимальні зусилля для того, щоб ЗСУ не дійшли до цього кордону. За це йдуть бої", - сказала вона.
Маляр також підкреслила, що в цій ситуації робити якісь прогнози не можна, адже ситуація змінюється щопівгодини і будь-яка інформація втрачає актуальність дуже швидко.
Нагадаємо, 20 червня російські війська завдали ударів по Харкову. Частина міста залишилася без світла.
Зазначимо, що на збільшення інтенсивності обстрілів Харкова вказав і мер Харкова Ігор Терехов.
Додамо, окупанти не полишають спроб повернутися до Харкова: регулярні обстріли цьому доказ. Втім у ворога не достатньо сил для повномасштабного наступу та захоплення міста.
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