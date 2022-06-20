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Терехов об обстрелах Харькова: интенсивность огня резко усиливается

Новина українською →
Харьков, Понедельник 20 июня 2022 16:02
Терехов об обстрелах Харькова: интенсивность огня резко усиливается Фото: мэр Харькова Игорь Терехов (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Харькове со вчерашнего вечера резко увеличилась интенсивность огня.

Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

"Ситуация в городе напряженная, не оставляет от бомбардировок город Харьков. Могу сказать что интенсивность огня сегодня усиливается и резко усиливается начиная со вчерашнего вечера, ночь, сегодняшнее утро, день. Постоянно идут обстрелы города Харькова по различным районам", - заявил он.

По словам мэра, утром и днем российские оккупанты нанесли удар по инфраструктурным объектам Харькова.

"По жилым микрорайонам есть попадания. Сейчас работает Госслужба по чрезвычайным ситуациям для того, чтобы устранить последствия, которые носят российские оккупанты", - добавил Терехов.

Напомним, сегодня российские войска нанесли удары по Харькову. Часть города осталась без света.

Кроме того, в субботу Россия ударила ракетами по Харькову и попала по предприятию в Индустриальном районе.

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