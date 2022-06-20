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Войска РФ обстреляли Харьков: часть города осталась без света

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Харьков, Понедельник 20 июня 2022 15:31
Войска РФ обстреляли Харьков: часть города осталась без света Фото: Войска РФ обстреляли Харьков (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 20 июня, российские военные обстреляли Харьков. В городе в это время не была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Объектив".

Жители города сообщают, что в различных районах Харькова начались проблемы с электрикой, при этом в двух районах свет пропал полностью.

Напомним, в субботу Россия ударила ракетами по Харькову и попала по предприятию в Индустриальном районе.

Также сообщалось, что обстрел осуществлялся ракетами "Искандер".

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