Войска РФ обстреляли Харьков: часть города осталась без света
Фото: Войска РФ обстреляли Харьков (Getty Images)
В понедельник, 20 июня, российские военные обстреляли Харьков. В городе в это время не была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Объектив".
Жители города сообщают, что в различных районах Харькова начались проблемы с электрикой, при этом в двух районах свет пропал полностью.
Напомним, в субботу Россия ударила ракетами по Харькову и попала по предприятию в Индустриальном районе.
Также сообщалось, что обстрел осуществлялся ракетами "Искандер".