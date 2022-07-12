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Обстрелы Донецкой области: за сутки есть жертвы и раненые

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Киев, Вторник 12 июля 2022 08:42
Обстрелы Донецкой области: за сутки есть жертвы и раненые Фото: оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты Донецкой области (ВоенТВ)
Автор: Руслан Гаращенко

Оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты Донецкой области. За сутки из-за российской агрессии погиб один человек, еще двое получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 11 июля еще 8 погибших обнаружили спасатели под завалами многоэтажки в городе Часов Яр, в том числе тело 9-летнего мальчика. Еще один человек вчера погиб в Марьинке. Двое гражданских в области получили ранения", - сообщил он.

Отмечается, что всего с начала полномасштабного вторжения в Донецкой области погибли 602 человека, еще 1552 - получили ранения.

При этом сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, ранее сообщалось, что российские войска попытаются окружить Бахмут, так как боятся проводить штурм города, попытки которого приведут к большим потерям оккупантов.

Также согласно данным Генштаба, враг пытался наступать на Марьинку, однако ВСУ отбили атаку.

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Донецкая область Российская Федерация
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