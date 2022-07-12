ru ua
Вт, 12 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Обстріли Донецької області: за добу є жертви і поранені

Новость на русском →
Київ, Вівторок 12 липня 2022 08:42
Обстріли Донецької області: за добу є жертви і поранені Фото: окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області (Воєнтв)
Автор: Руслан Гаращенко

Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області. За добу через російську агресію загинула одна людина, ще двоє отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 11 липня ще 8 загиблих виявили рятувальники під завалами багатоповерхівки в місті Часів Яр, в тому числі тіло 9-річного хлопчика. Ще одна людина вчора загинула в Мар'їнці. Двоє цивільних в області отримали поранення", - повідомив він.

Відзначається, що всього з початку повномасштабного вторгнення в Донецькій області загинули 602 людини, ще 1552 - отримали поранення.

При цьому зараз неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська спробують оточити Бахмут, бо бояться проводити штурм міста, спроби якого призведуть до великих втрат окупантів.

Також згідно з даними Генштабу, ворог намагався наступати на Мар'їнку, однак ЗСУ відбили атаку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область Російська Федерація
NEWS
Увага! Зловмисники проводять фейкове опитування від імені РБК-Україна
Увага! Зловмисники проводять фейкове опитування від імені РБК-Україна
DAILY
Без компромісів. Коли Україна переможе Росію і що для цього потрібно
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Без компромісів. Коли Україна переможе Росію і що для цього потрібно