Обстріли Донецької області: за добу є жертви і поранені

Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області. За добу через російську агресію загинула одна людина, ще двоє отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 11 липня ще 8 загиблих виявили рятувальники під завалами багатоповерхівки в місті Часів Яр, в тому числі тіло 9-річного хлопчика. Ще одна людина вчора загинула в Мар'їнці. Двоє цивільних в області отримали поранення", - повідомив він.

Відзначається, що всього з початку повномасштабного вторгнення в Донецькій області загинули 602 людини, ще 1552 - отримали поранення.

При цьому зараз неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.