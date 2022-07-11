Войска РФ боятся штурмовать Бахмут, потому попытаются его окружить, - Арестович
Российские войска попытаются окружить Бахмут, так как боятся проводить штурм города, попытки которого приведут к большим потерям оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин LIVE".
По его словам, замысел россиян заключается в том, чтобы создать два котла для украинских группировок севернее и южнее Бахмута. Он также отметил, что российские группировки на этом направлении остаются последними из боеспособных.
"Они рассчитывают, что создав тактическое окружение этих войск, они смогут при достаточном количестве усилий превратить в одно большое кольцо. Оккупантам слишком дорого дались Северодонецк и Лисичанск, потому они предпочитают обойти Бахмут и под угрозой окружения заставить наши войска выйти и избежать крайне тяжелых уличных боев", - отметил Арестович.
Напомним, накануне украинские силы нанесли удары по российской воинской части в Херсоне и по складам с боеприпасами в области.
Подтвержденные потери противника составили не менее 15 человек, а советник главы Офиса президента Алексей Арестович говорил о ликвидации 12 старших офицеров.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.