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Войска РФ боятся штурмовать Бахмут, потому попытаются его окружить, - Арестович

Новина українською →
Киев, Понедельник 11 июля 2022 23:36
Войска РФ боятся штурмовать Бахмут, потому попытаются его окружить, - Арестович Советник главы Офиса президента Алексей Арестович (president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Российские войска попытаются окружить Бахмут, так как боятся проводить штурм города, попытки которого приведут к большим потерям оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин LIVE".

По его словам, замысел россиян заключается в том, чтобы создать два котла для украинских группировок севернее и южнее Бахмута. Он также отметил, что российские группировки на этом направлении остаются последними из боеспособных.

"Они рассчитывают, что создав тактическое окружение этих войск, они смогут при достаточном количестве усилий превратить в одно большое кольцо. Оккупантам слишком дорого дались Северодонецк и Лисичанск, потому они предпочитают обойти Бахмут и под угрозой окружения заставить наши войска выйти и избежать крайне тяжелых уличных боев", - отметил Арестович.

Напомним, накануне украинские силы нанесли удары по российской воинской части в Херсоне и по складам с боеприпасами в области.

Подтвержденные потери противника составили не менее 15 человек, а советник главы Офиса президента Алексей Арестович говорил о ликвидации 12 старших офицеров.

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