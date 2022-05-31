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Обстрелы Донецкой области: за сутки погибли четыре мирных жителя

Фото: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)
Автор: Иван Носальский

В результате постоянных обстрелов российских военных в Донецкой области погибли четверо гражданских. Еще семь человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 31 мая россияне убили четверых мирных жителей Донбасса: троих в Славянске и одного в Райгородке. Еще семеро гражданских получили ранения", - рассказал Кириленко.

При этом он добавил, что у украинской стороны нет возможности установить количество погибших в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, ранее стало известно, что по состоянию на вечер 31 мая 2022 года российские войска контролируют большую часть Северодонецка.

Также мы писали, что украинские войска потеряли контроль над городом Лиман в Донецкой области. Бои продолжаются в его окрестностях.

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