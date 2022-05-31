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Обстріли Донецької області: за добу загинули чотири мирних жителі

Фото: голова Донецької ОВА Павло Кириленко (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)
Автор: Іван Носальський

Внаслідок постійних обстрілів російських військових в Донецькій області загинули четверо цивільних. Ще семеро людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 31 травня росіяни вбили чотирьох мирних мешканців Донбасу: трьох у Слов'янську та одного у Райгородку. Ще сім цивільних отримали поранення", - розповів Кириленко.

При цьому він додав, що українська сторона не має можливості встановити кількість загиблих у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що станом на вечір 31 травня 2022 року російські війська контролюють більшу частину Сєверодонецька.

Також ми писали, що українські війська втратили контроль над містом Лиман у Донецькій області. Бої продовжуються на його околицях.

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Слов'янськДонецька областьВійська РФВійна Росії проти України