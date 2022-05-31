Обстріли Донецької області: за добу загинули чотири мирних жителі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка .

"За 31 травня росіяни вбили чотирьох мирних мешканців Донбасу: трьох у Слов'янську та одного у Райгородку. Ще сім цивільних отримали поранення", - розповів Кириленко.

При цьому він додав, що українська сторона не має можливості встановити кількість загиблих у Маріуполі та Волновасі.