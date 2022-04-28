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В Мариуполе оккупанты возобновили активность в районе парка: обыскивают и задерживают людей

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Мариуполь, Четверг 28 апреля 2022 14:41
В Мариуполе оккупанты возобновили активность в районе парка: обыскивают и задерживают людей В Мапиуполе оккупанты возобновили активность в парке (GettyImages -)
Автор: Татьяна Самарук

Россия уже 64-й жестоко разрушает украинские города и убивает мирное население. В частности, в Мариуполе оккупанты возобновили активность в районе парка Радуга.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мариупольский городской совет.

Сообщается, что оккупанты в парке обыскивают и задерживают людей.

Также оккупанты интенсивно перемещают военную технику.

"Идет интенсивное перемещение военной техники. Просим мариупольцев быть осторожными. Возможны провокации перед подготовкой очередного штурма "Азовстали", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что в Мариуполе оккупанты собирают данные жителей города для возможного шантажа и вербовки.

Также мы писали, что оккупанты готовят пропагандистский "пресс-тур" в Мариуполь для СМИ.

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