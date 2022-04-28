Обстрілювали навіть руїни. В Маріуполі частково зруйнований шпиталь на "Азовсталі"
В результаті 50 авіаударів і скидання фосфорних бомб по Маріуполю минулої ночі, частково був зруйнований шпиталь на заводі "Азовсталь", де зараз знаходяться військові та переховується частина місцевих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення полку "Азов" в Telegram.
"Цілу ніч на військовий польовий шпиталь, що знаходиться на території заводу "Азовсталь" в Маріуполі і де перебувають поранені захисники, росіяни масово скидали багатотонні авіабомби, здатні пробити будь-які бетонні захисні споруди. Потім, вже завдавши руйнувань, продовжували нещадно обстрілювати руїни з корабельної артилерії", - йдеться в повідомленні.
В «Азові» зазначають, що Серед вже поранених військовослужбовців є загиблі, наново поранені і контужені.
"Через ворожу атаку частина приміщення завалилася - зокрема операційна, що унеможливлює тепер допомагати нашим воїнам навіть в тих умовах, що були раніше", - розповіли військові.
Як повідомлялося, Росія вже 64-й жорстоко руйнує українські міста і вбиває мирне населення. Зокрема, у Маріуполі окупанти відновили активність у районі парку "Райдуга".
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