Из-за обстрела Бахмута разрушена гостиница. Под завалами остаются люди, есть жертвы

Утром россияне обстреляли Бахмут, разрушив двухэтажную местную гостиницу, погибшие и раненые. Под завалами находятся люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Донецкой области.

"В результате обстрела города Бахмут, который произошел около 7 утра, произошло частичное разрушение двухэтажного здания гостиницы. В 9:25, во время проведения поисково-спасательных работ, спасатели из-под завалов спасли мужчину, который был госпитализирован в лечебное учреждение" , – говорится в сообщении.

По данным спасателей, в общем, с начала спасательной операции обнаружено тело 1 погибшего, пострадали 4 человека.

"Поддерживается акустический контакт с одним пострадавшим, визуально наблюдается тело погибшего лица", - добавляют в ведомстве.