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Из-за обстрела Бахмута разрушена гостиница. Под завалами остаются люди, есть жертвы

Фото: последствия обстрела Бахмута 27 июля (facebook.com/DSNSDon)
Автор: Наталия Гурковская

Утром россияне обстреляли Бахмут, разрушив двухэтажную местную гостиницу, погибшие и раненые. Под завалами находятся люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Донецкой области.

"В результате обстрела города Бахмут, который произошел около 7 утра, произошло частичное разрушение двухэтажного здания гостиницы. В 9:25, во время проведения поисково-спасательных работ, спасатели из-под завалов спасли мужчину, который был госпитализирован в лечебное учреждение" , – говорится в сообщении.

По данным спасателей, в общем, с начала спасательной операции обнаружено тело 1 погибшего, пострадали 4 человека.

"Поддерживается акустический контакт с одним пострадавшим, визуально наблюдается тело погибшего лица", - добавляют в ведомстве.

Как сообщалось, во время этого же обстрела Бахмута российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по 5-этажному жилому дому. В результате обстрела погиб один человек.

Напомним, 22 июля российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по центральному рынку Бахмута и по Бахмутскому индустриальному колледжу.

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Донецкая областьБахмут