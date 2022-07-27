Из-за обстрела Бахмута разрушена гостиница. Под завалами остаются люди, есть жертвы

Утром россияне обстреляли Бахмут, разрушив двухэтажную местную гостиницу, погибшие и раненые. Под завалами находятся люди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Донецкой области.
"В результате обстрела города Бахмут, который произошел около 7 утра, произошло частичное разрушение двухэтажного здания гостиницы. В 9:25, во время проведения поисково-спасательных работ, спасатели из-под завалов спасли мужчину, который был госпитализирован в лечебное учреждение" , – говорится в сообщении.
По данным спасателей, в общем, с начала спасательной операции обнаружено тело 1 погибшего, пострадали 4 человека.
"Поддерживается акустический контакт с одним пострадавшим, визуально наблюдается тело погибшего лица", - добавляют в ведомстве.
Как сообщалось, во время этого же обстрела Бахмута российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по 5-этажному жилому дому. В результате обстрела погиб один человек.
Напомним, 22 июля российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по центральному рынку Бахмута и по Бахмутскому индустриальному колледжу.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.