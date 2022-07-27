Через обстріл Бахмута зруйновано готель. Під завалами залишаються люди, є жертви

"В результаті обстрілу міста Бахмут, який стався близько 7-ї ранку, сталось часткове руйнування двоповерхової будівлі готелю. О 9:25, під час проведення пошуково-рятувальних робіт, рятувальники з-під завалів врятували чоловіка, якого було госпіталізовано до лікувального закладу", - йдеться в повідомленні.

За даними рятувальників, загалом, з початку рятувальної операції виявлено тіло 1 загиблого, постраждали 4 людей.

"Підтримується акустичний контакт із однією постраждалою особою, візуально спостерігається тіло загиблої особи", - додають в відомстві.