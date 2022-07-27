RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Через обстріл Бахмута зруйновано готель. Під завалами залишаються люди, є жертви

Фото: наслідки обстрілу Бахмута 27 липня (facebook.com/DSNSDon)
Автор: Наталія Гурковська

Зранку росіяни обстріляли Бахмут, зруйнувавши двоповерховий місцевий готель, є загиблі та поранені. Під завалами наразі перебувають люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС Донецької області.

"В результаті обстрілу міста Бахмут, який стався близько 7-ї ранку, сталось часткове руйнування двоповерхової будівлі готелю. О 9:25, під час проведення пошуково-рятувальних робіт, рятувальники з-під завалів врятували чоловіка, якого було госпіталізовано до лікувального закладу", - йдеться в повідомленні.

За даними рятувальників, загалом, з початку рятувальної операції виявлено тіло 1 загиблого, постраждали 4 людей.

"Підтримується акустичний контакт із однією постраждалою особою, візуально спостерігається тіло загиблої особи", - додають в відомстві.

Як повідомлялося, під час цього ж обстрілу Бахмута російські окупаційні війська завдали ракетного удару по 5-поверховому житловому будинку. Внаслідок обстрілу загинула одна людина.

Нагадаємо, 22 липня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по центральному ринку Бахмута та по Бахмутському індустріальному коледжу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька областьБахмут