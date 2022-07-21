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Оккупанты ударили по центральному рынку Бахмута: названы последствия

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Донецк, Четверг 21 июля 2022 10:56
Оккупанты ударили по центральному рынку Бахмута: названы последствия Фото: оккупанты ударили по центральному рынку Бахмута (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по центральному рынку Бахмута. В результате произошло возгорание на площади 100 метров квадратных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook ГСЧС Украины.

"Бахмут испытывает ежедневные разрушения от вражеских обстрелов. Сегодня с самого утра подвергся обстрелу Центральный рынок города, в результате чего произошло возгорание нескольких торговых контейнеров на общей площади 100 метров квадратных", - говорится в сообщении.

Информация о погибших и пострадавших уточняется. В настоящее время пожар полностью ликвидирован.

Напомним, ранее мы писали, что российские войска в очередной раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате ударов есть погибший и раненые, а также уничтожены две школы и столько же заводов.

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Война в Украине ракетный удар Бахмут
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