Оккупанты ударили по центральному рынку Бахмута: названы последствия

Российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по центральному рынку Бахмута. В результате произошло возгорание на площади 100 метров квадратных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook ГСЧС Украины.

"Бахмут испытывает ежедневные разрушения от вражеских обстрелов. Сегодня с самого утра подвергся обстрелу Центральный рынок города, в результате чего произошло возгорание нескольких торговых контейнеров на общей площади 100 метров квадратных", - говорится в сообщении .