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Оккупанты ударили по индустриальному колледжу в Бахмуте: в ГСЧС показали последствия

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Донецк, Пятница 22 июля 2022 15:20
Оккупанты ударили по индустриальному колледжу в Бахмуте: в ГСЧС показали последствия Фото: оккупанты ударили по индустриальному колледжу в Бахмуте (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска утром 22 июля нанесли ракетный удар по Бахмутскому индустриальному колледжу. В результате обстрела произошел пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

Ракетное попадание спровоцировало повреждение кровли здания. Кроме того, возник пожар в двух учебных аудиториях на площади 100 метров квадратных.

"Пожар был ликвидирован. Погибших и травмированных на месте происшествия нет", - отметили в ГСЧС.

Напомним, вчера российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по центральному рынку Бахмута. В результате произошло возгорание на площади 100 метров квадратных.

Также оккупанты нанесли ракетный удар по Славянской территориальной общине в Донецкой области. В результате обстрела ранения получили два мирных жителя.

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