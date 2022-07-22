Оккупанты ударили по индустриальному колледжу в Бахмуте: в ГСЧС показали последствия

Фото: оккупанты ударили по индустриальному колледжу в Бахмуте (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Российские войска утром 22 июля нанесли ракетный удар по Бахмутскому индустриальному колледжу. В результате обстрела произошел пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.