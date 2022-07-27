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Оккупанты ударили по жилому дому в Бахмуте: есть жертвы

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Донецк, Среда 27 июля 2022 11:04
Оккупанты ударили по жилому дому в Бахмуте: есть жертвы Фото: Оккупанты ударили по жилому дому в Бахмуте (t.me/dsns.telegram)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по 5-этажному жилому дому в Бахмуте Донецкой области. В результате обстрела погиб один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.

"В результате обстрела города Бахмут, который произошел около семи утра, произошло частичное разрушение 5-этажного жилого дома. По состоянию на 08:00 работа завершена. В результате поисковых работ спасены 1 человек, изъято тело еще 1 человека", - говорится в сообщении.

Оккупанты ударили по жилому дому в Бахмуте: есть жертвы

Напомним, российские войска обстреляли из "Градов" Красногоровку Донецкой области. Один из снарядов попал в жилой дом, где пряталась семья с ребенком.

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