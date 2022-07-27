Оккупанты ударили по жилому дому в Бахмуте: есть жертвы

Российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по 5-этажному жилому дому в Бахмуте Донецкой области. В результате обстрела погиб один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.

"В результате обстрела города Бахмут, который произошел около семи утра, произошло частичное разрушение 5-этажного жилого дома. По состоянию на 08:00 работа завершена. В результате поисковых работ спасены 1 человек, изъято тело еще 1 человека", - говорится в сообщении.

Напомним, российские войска обстреляли из "Градов" Красногоровку Донецкой области. Один из снарядов попал в жилой дом, где пряталась семья с ребенком.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.