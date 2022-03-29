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Обстрел здания ОГА в Николаеве. Число погибших возросло до 9 человек

Фото: Спасательная операция (t.me/dsns_telegram)
Автор: Антон Федорцив

Начальник главного управления ГСЧС в Николаевской области Николай Панасенко поделился новыми подробностями о последствиях атаки российских кафиров на Николаевскую ОГА.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на телемарафон UAразом.

"Деблокированы девять погибших. Спасены 18 человек, их передали в медучреждения. Всего пострадали 22 человека", – заявил Панасенко.

Центр Николаева был обстрелян войсками РФ утром 29 марта. Сначала ГСЧС объявила о смерти трех человек. Вскоре президент Зеленский в обращении к парламенту Дании заявил о семи жертвах.

Кроме того, украинские десантники ликвидировали вражескую колонну по пути в Николаев. Данные о потерях врага в технике и в живой силе еще уточняются.

К слову, Россия заявила о сокращении военной активности по двум направлениям в Украине.

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