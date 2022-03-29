Обстріл будівлі ОДА в Миколаєві. Кількість загиблих зросла до 9 осіб

Начальник головного управління ДСНС у Миколаївській області Микола Панасенко поділився новими подробицями про наслідки атаки російських окупантів на Миколаївську ОДА.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на телемарафон UAразом.
"Деблоковані дев'ять загиблих. Врятовані 18 осіб, їх передали до медзакладів. Усього постраждали 22 особи", – заявив Панасенко.
Центр Миколаєва був обстріляний військами РФ вранці 29 березня. Спершу ДСНС оголосила про смерть трьох осіб. Згодом президент Зеленський у зверненні до парламенту Данії заявив про 7 жертв.
Окрім того, українські десантники ліквідували ворожу колону на шляху до Миколаєва. Дані про втрати ворога в техніці та живій силі ще уточнюються.
До слова, Росія заявила про скорочення воєнної активності на двох напрямках в Україні.
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