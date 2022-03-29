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Россия пообещала "сократить военную активность" на Киевском и Черниговском направлениях

Новина українською →
Стамбул, Вторник 29 марта 2022 15:42
Россия пообещала "сократить военную активность" на Киевском и Черниговском направлениях Фото: Российские военные (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

По итогам переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле РФ заявила об отказе от новых попыток наступления в Киевской и Черниговской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

Заместитель министра обороны России Александр Фомин анонсировал шаг необходимостью "повышения взаимного доверия и создания необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров". По его словам, принятие решений в Киеве нуждается в нормальных условиях работы.

"В связи с тем, что переговоры по подготовке договора о нейтралитете и безъядерном статусе Украины, а также о предоставлении Украине гарантий безопасности переходят в практическую плоскость, принято решение кардинально, в разы сократить военную активность на киевском и черниговском направлении", – заявил Фомин.

Он также пообещал разъяснение деталей от Генштаба Вооруженных Сил РФ по возвращении делегации в Россию. Отдельно Фомин призвал Украину прекратить практику якобы негуманного отношения к военнопленным.

Напомним, что два шага навстречу Украине в вопросе деэскалации анонсировал глава делегации РФ Мединский.

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