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Обстрел Запорожской АЭС. Названо число погибших украинских военных

Автор: Каролина Гайдук

В результате вражеского штурма Запорожской АЭС погибли трое украинских военных. Еще двое бойцов получили ранения, персонал станции не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу НАЭК Энергоатом.

"Потери украинских военных после ночного штурма Запорожской АЭС: погибших - 3, раненых - 2, в том числе 1 в тяжелом состоянии. Героические защитники станции обезвредили один танк противника со всем экипажем. Персонал станции не пострадал", - отмечают в ведомстве.

Напомним, что ночью 4 марта на Запорожской атомной электростанции вспыхнул пожар. АЭС была обстреляна российскими войсками, которые пытаются ее захватить.

Отметим, что Владимир Зеленский предупредил, что такие обстрелы могут закончиться повторением Чернобыльской катастрофы, и призвал мир безотлагательно отреагировать на действия агрессоров.

Кроме того, мы писали, что утром пожар на Запорожской атомной электростанции в Энергодаре уже локализовали и ликвидировали.

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