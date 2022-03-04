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Обстріл Запорізької АЕС. Названо число загиблих українських військових

Автор: Кароліна Гайдук

В результаті ворожого штурму Запорізької АЕС загинули троє українських військових. Ще двоє бійців отримали поранення, персонал станції не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу НАЕК Енергоатом.

"Втрати українських військових після нічного штурму Запорізької АЕС: загиблих-3, поранених - 2, у тому числі 1 у важкому стані. Героїчні захисники станції знешкодили один танк противника з усім екіпажем. Персонал станції не постраждав", - зазначають у відомстві.

Нагадаємо, що вночі 4 березня на Запорізькій атомній електростанції спалахнула пожежа. АЕС була обстріляна російськими військами, які намагаються її захопити.

Відзначимо, що Володимир Зеленський попередив, що такі обстріли можуть закінчитися повторенням Чорнобильської катастрофи, і закликав світ невідкладно відреагувати на дії агресорів.

Крім того, ми писали, що вранці пожежу на Запорізькій атомній електростанції в Енергодарі вже локалізували і ліквідували.

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