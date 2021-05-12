Обстрел Тель-Авива: главное за ночь

Палестинская группировка ХАМАС заявила, что запустила 137 ракет в сторону южной части Израиля в течение менее чем пяти минут, стремясь перегрузить его систему противовоздушной обороны "Железный купол". В общем ХАМАС выпустил более 400 ракет.

Погибшие и раненые

Израильские СМИ сообщили о гибели двух женщин в Ашкелоне: им было 60 и 80 лет. Еще одна женщина погибла в результате ракетного обстрела в городе Ришон-ле-Цион.

По всей стране также сообщают о десятках раненых, в том числе и по крайней мере одном 5-летнем ребенке. Аэропорт Бен-Гуриона из-за обстрелов ненадолго прекратил обслуживание рейсов и перенаправлял их на Кипр.

Операция ЦАХАЛ

Вечером 11 мая самолеты ВВС Израиля нанесли удар по городу Газа и разрушили 13-этажный жилой дом на 80 квартир.

ЦАХАЛ сообщает, что в девятиэтажном здании, которое они разрушили в Газе, размещалось несколько офисов ХАМАС. Позже стало известно, что были ликвидированы два руководителя разведки ХАМАС.

Убиты глава отдела безопасности военной разведки ХАМАС Хасан Кауги и его заместитель Уаиль Иса (родной брат главы контрразведки ХАМАС Маруана Исы).

"Перед атакой ЦАХАЛ предупредил мирных жителей, находившихся в здании, и дал им достаточно времени для эвакуации из здания", - сказано в официальном сообщении.

Беспорядки в ряде городов Израиля

На фоне обстрелов обострились погромы в ряде городов Израиля. В пригороде Тель-Авива горят три синагоги и многочисленные магазины, подожжены десятки автомобилей.

Мэр Лода в экстренном обращении заявил, что контроль над городом потерян и потребовал от премьер-министра Нетаньяху объявить чрезвычайное положение и ввести войска.

Нетаньяху после ввода спецназа в Лод и объявления ЧП отправился с визитом в город.

В Акко был подожжен известный ресторан "Ури Бури", и гостиница "Эфенди", один из постояльцев которой получил тяжелые ожоги.

В Израиле отменяются занятия в школах и движение поездов

В ряде городов Израиля местные власти отменяют занятия в учебных учреждениях и движение железнодорожного транспорта. Это случилось после вечернего обстрела Тель-Авива.

Мэрии израильских городов Гуш-Дана и округа а-Шарон объявили о закрытии учебных заведений в связи с ракетными обстрелами, включая школы и детские сады для детей с особыми потребностями.

В частности, о том, что в среду, 12 мая, не будет учебы, объявили муниципалитеты Бат-Яма, Рамат-Гана, Гиватаима, Ришон ле-Циона, Холона, Рош а-Аина, Нес-Ционы, Гедеры, Петах-Тиквы.

Кроме того, Министерство просвещения объявило, что отменяет работу учебных заведений в 80-километровой зоне, то есть до Нетании на севере. В 40-километровой зоне от сектора Газы учебы не будет в связи с решением Управления тылом.

Израильская железнодорожная компания ("Ракевет Исраэль") сообщила о временном прекращении движения поездов на участке между Лодом и станцией "Хагана" в Тель-Авиве.