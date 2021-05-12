Обстріл Тель-Авіва: головне за ніч

Палестинське угруповання ХАМАС заявило, що запустило 137 ракет у бік Південної частини Ізраїлю протягом менш ніж п'яти хвилин, прагнучи перевантажити його систему протиповітряної оборони "Залізний купол". Загалом ХАМАС випустив понад 400 ракет.

Загиблі та поранені

Ізраїльські ЗМІ повідомили про загибель двох жінок в Ашкелоні: їм було 60 і 80 років. Ще одна жінка загинула в результаті ракетного обстрілу в місті Рішон-ле-Ціон.

По всій країні також повідомляють про десятки поранених, в тому числі і принаймні одну 5-річну дитину. Аеропорт Бен-Гуріона через обстріли ненадовго припинив обслуговування рейсів і перенаправляв їх на Кіпр.

Операція ЦАХАЛ

Увечері 11 травня літаки ВПС Ізраїлю завдали удару по місту Газа і зруйнували 13-поверховий житловий будинок на 80 квартир.

ЦАХАЛ повідомляє, що в дев'ятиповерховій будівлі, яку вони зруйнували в Газі, розміщувалося кілька офісів ХАМАС. Пізніше стало відомо, що були ліквідовані два керівники розвідки ХАМАС.

Вбиті глава відділу безпеки військової розвідки ХАМАС Хасан Каугі і його заступник Уаіль Іса (рідний брат глави контррозвідки ХАМАС Маруана Іси).

"Перед атакою ЦАХАЛ попередив мирних жителів, що знаходилися в будівлі, і дав їм достатньо часу для евакуації з будівлі", - сказано в офіційному повідомленні.

Заворушення в низці міст Ізраїлю

На тлі обстрілів загострилися погроми в низці міст Ізраїлю. У передмісті Тель-Авіва горять три синагоги і численні магазини, підпалені десятки автомобілів.

Мер Лода в екстреному зверненні заявив, що контроль над містом втрачено і зажадав від прем'єр-міністра Нетаньяху оголосити надзвичайний стан і ввести війська.

Нетаньяху після введення спецназу в Лод і оголошення НС відправився з візитом в місто.

В Акко був підпалений відомий ресторан" Урі бурі", і готель "Ефенді", один з постояльців якої отримав важкі опіки.

В Ізраїлі скасовуються заняття в школах і рух поїздів

У низці міст Ізраїлю місцева влада скасовує заняття в навчальних закладах і рух залізничного транспорту. Це сталося після вечірнього обстрілу Тель-Авіва.

Мерії ізраїльських міст Гуш-Дана і округу а-Шарон оголосили про закриття навчальних закладів у зв'язку з ракетними обстрілами, включаючи школи і дитячі садки для дітей з особливими потребами.

Зокрема, про те, що в середу, 12 травня, не буде навчання, оголосили муніципалітети Бат-Яма, Рамат-Гана, Гіватаіма, Рішон ле-Ціона, Холона, Рош а-Аїна, Нес-Ціони, Гедери, Петах-Тікви.

Крім того, Міністерство освіти оголосило, що скасовує роботу навчальних закладів у 80-кілометровій зоні, тобто до Нетанії на півночі. У 40-кілометровій зоні від Сектору Газа навчання не буде у зв'язку з рішенням управління тилом.

Ізраїльська залізнична компанія ("Ракевет Ісраель") повідомила про тимчасове припинення руху поїздів на ділянці між Лодом і станцією "Хагана" в Тель-Авіві.