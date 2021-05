Обстріл Тель-Авіва: головне за ніч

Палестинське угруповання ХАМАС заявило, що запустило 137 ракет у бік Південної частини Ізраїлю протягом менш ніж п'яти хвилин, прагнучи перевантажити його систему протиповітряної оборони "Залізний купол". Загалом ХАМАС випустив понад 400 ракет.

Intial reports say 2 seriously wounded in a rocket impact in Lod. pic.twitter.com/Vbd5EaK7QR

Video of Hamas rocket barrage on Tel Aviv pic.twitter.com/N9gdcwZGqZ

Загиблі та поранені

Ізраїльські ЗМІ повідомили про загибель двох жінок в Ашкелоні: їм було 60 і 80 років. Ще одна жінка загинула в результаті ракетного обстрілу в місті Рішон-ле-Ціон.

VIDEO: Dozens of rockets fired from Gaza are intercepted by Israel's Iron Dome air defense system over the Tel Aviv metropolitan area. pic.twitter.com/DbKUkpCp6u