Обстрел общежития в Харькове: количество погибших возросло

Российские оккупанты вечером 17 августа обстреляли общежитие в Салтовском района Харькова. Враг нанес удар крылатой ракетой "Калибр".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора областного Департамента гражданской защиты Ивана Сокола в комментарии Суспильному.
Чиновник отметил, что в 3-этажном доме, в который попали захватчики, по предварительной информации, проживали 30 человек. Среди них были дети и пенсионеры.
"Общежитие разрушено до основания. Продолжается спасательная операция, разбор завалов, разобрано около одной трети разрушенного здания. Есть погибшие, раненые и спасенные из-под завалов люди", - добавил Сокол.
Около 23:38 пожар удалось локализовать. Продолжается тушение очагов огня.
"Погибло 7 и пострадало 13 человек (из них спасено 4 человека)", - указали в ГСЧС.
Напомним, 17 августа в Харькове прогремели взрывы. На месте прилета произошел сильный пожар.
Впоследствии стало известно, что оккупанты обстреляли общежитие в Салтовском районе города. В результате атаки врага 6 человек погибли и 16 пострадали.
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