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Обстрел общежития в Харькове: количество погибших возросло

Фото: Оккупанты обстреляли Харьков (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты вечером 17 августа обстреляли общежитие в Салтовском района Харькова. Враг нанес удар крылатой ракетой "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора областного Департамента гражданской защиты Ивана Сокола в комментарии Суспильному.

Чиновник отметил, что в 3-этажном доме, в который попали захватчики, по предварительной информации, проживали 30 человек. Среди них были дети и пенсионеры.

"Общежитие разрушено до основания. Продолжается спасательная операция, разбор завалов, разобрано около одной трети разрушенного здания. Есть погибшие, раненые и спасенные из-под завалов люди", - добавил Сокол.

Число погибших возросло

Около 23:38 пожар удалось локализовать. Продолжается тушение очагов огня.

"Погибло 7 и пострадало 13 человек (из них спасено 4 человека)", - указали в ГСЧС.

Напомним, 17 августа в Харькове прогремели взрывы. На месте прилета произошел сильный пожар.

Впоследствии стало известно, что оккупанты обстреляли общежитие в Салтовском районе города. В результате атаки врага 6 человек погибли и 16 пострадали.

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