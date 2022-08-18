RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Обстріл гуртожитку в Харкові: кількість загиблих зросла

Фото: Окупанти обстріляли Харків (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти ввечері 17 серпня обстріляли гуртожиток у Салтівському району Харкова. Ворог завдав удару крилатою ракетою "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора обласного Департаменту цивільного захисту Івана Сокола в коментарі Суспільному.

Посадовець зазначив, що у 3-поверховому будинку, в який влучили загарбники, за попередньою інформацією, проживали 30 людей. Серед них були діти та пенсіонери.

"Гуртожиток зруйнований вщент. Триває рятувальна операція, розбір завалів, розібрано біля однієї третини зруйнованої будівлі. Є загиблі, поранені та врятовані з-під завалів люди", - додав Сокол.

Кількість загиблих зросла

Близько 23:38 пожежу вдалося локалізувати. Продовжується гасіння осередків вогню.

"Загинуло 7 і постраждало 13 осіб (з них врятовано 4 особи)", - вказали у ДСНС.

Нагадаємо, 17 серпня у Харкові прогриміли вибухи. На місці прильоту сталася сильна пожежа.

Згодом стало відомо, що окупанти обстріляли гуртожиток у Салтівському районі міста. Внаслідок атаки ворога 6 людей загинули та 16 постраждали.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківВійна Росії проти України