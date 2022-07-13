Обстрел Николаевской области: РФ нанесла 28 ударов, 5 погибших

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко.

"По состоянию на утро враг нанес 28 ударов с РСЗО по разным населенным пунктам. В результате была повреждена больница и жилые дома", - рассказал он.

По его словам, что также был артобстрел по Витовскому району, предварительно погибли 5 гражданских.