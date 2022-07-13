UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Обстрел Николаевской области: РФ нанесла 28 ударов, 5 погибших

Фото: последствия обстрела Николаева 12 июля (t.me/senkevichonline)
Автор: Наталия Гурковская

К утру среды, 13 июля, российские военные нанесли 28 ударов по населенным пунктам Николаевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко.

"По состоянию на утро враг нанес 28 ударов с РСЗО по разным населенным пунктам. В результате была повреждена больница и жилые дома", - рассказал он.

По его словам, что также был артобстрел по Витовскому району, предварительно погибли 5 гражданских.

Ранее сообщалось, что российские войска продолжают обстреливать Николаевскую область. За минувшие сутки из-за вражеских атак погиб один человек, а еще 34 получили ранения.

Напомним, вчера в городе Баштанка Николаевской области произошла утечка газа из-за обстрела оккупантов - ракета попала в котельную.

Добавим, вчера российские оккупанты во время утреннего обстрела Николаева выпустили по городу 19 ракет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаев