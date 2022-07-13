Обстріл Миколаївської області: РФ нанесла 28 ударів, 5 загиблих

На ранок середи, 13 липня, російські військові нанесли 28 ударів по населеним пунктам Миколаївській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка.

"Станом на ранок ворог наніс 28 ударів з РСЗО по різним населеним пунктам. Внаслідок чого була пошкоджена лікарня та житлові будинки", - розповів він.

За його словами, що також був артобстріл по Вітовському району, попередньо загинуло 5 цивільних.