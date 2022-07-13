Обстріл Миколаївської області: РФ нанесла 28 ударів, 5 загиблих

На ранок середи, 13 липня, російські військові нанесли 28 ударів по населеним пунктам Миколаївській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка.
"Станом на ранок ворог наніс 28 ударів з РСЗО по різним населеним пунктам. Внаслідок чого була пошкоджена лікарня та житлові будинки", - розповів він.
За його словами, що також був артобстріл по Вітовському району, попередньо загинуло 5 цивільних.
Раніше повідомлялося, що російські війська продовжують обстрілювати Миколаївську область. Минулої доби через ворожі атаки загинула одна людина, а ще 34 отримали поранення.
Нагадаємо, вчора в місті Баштанка Миколаївської області стався витік газу через обстріл окупантів - ракета влучила в котельню.
Додамо, вчора російські окупанти під час ранкового обстрілу Миколаєва випустили по місту 19 ракет.
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