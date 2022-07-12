ru ua
Вт, 12 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Насчитали 24 лунки. Ким рассказал подробности утреннего обстрела Николаева

Новина українською →
Николаев, Вторник 12 июля 2022 11:44
Насчитали 24 лунки. Ким рассказал подробности утреннего обстрела Николаева Фото: последствия обстрела Николаева 12 июля (t.me/senkevichonline)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты во время утреннего обстрела Николаева во вторник, 12 июля, выпустили по городу 19 ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"На данный момент идентифицировали 19 ракет вперемешку ракеты со "Смерчами". Всего 24 лунки у нас сейчас по городу. К сожалению, серьезно обстреляли город: школа, больницы. Все живы, слава Богу. Остальное отстроим", - рассказал он.

Как сообщалось, утром 12 июля Николаев подвергся массированному ракетному обстрелу. Ракеты попали в два медицинских учреждения и жилые дома. По предварительным данным, обошлось без жертв.

При этом ранения получили по меньшей мере 12 человек.

Напомним, утром 11 июля российские оккупанты нанесли удар по Николаеву, запустив 6 ракет. В результате обстрела ранения получил один человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаев
NEWS
Что происходит на фронте: актуальная карта боевых действий в Украине на сегодня
Что происходит на фронте: актуальная карта боевых действий в Украине на сегодня
DAILY
Турбошантаж. Как Европа начала уступать Кремлю в вопросе санкций и чем это грозит
Милан Лелич, Юрий Дощатов Турбошантаж. Как Европа начала уступать Кремлю в вопросе санкций и чем это грозит