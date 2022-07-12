Насчитали 24 лунки. Ким рассказал подробности утреннего обстрела Николаева

Российские оккупанты во время утреннего обстрела Николаева во вторник, 12 июля, выпустили по городу 19 ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"На данный момент идентифицировали 19 ракет вперемешку ракеты со "Смерчами". Всего 24 лунки у нас сейчас по городу. К сожалению, серьезно обстреляли город: школа, больницы. Все живы, слава Богу. Остальное отстроим", - рассказал он.

Как сообщалось, утром 12 июля Николаев подвергся массированному ракетному обстрелу. Ракеты попали в два медицинских учреждения и жилые дома. По предварительным данным, обошлось без жертв.

При этом ранения получили по меньшей мере 12 человек.

Напомним, утром 11 июля российские оккупанты нанесли удар по Николаеву, запустив 6 ракет. В результате обстрела ранения получил один человек.

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