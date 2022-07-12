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Под Николаевом ракета попала в котельную: произошла утечка газа, есть погибший

Новина українською →
Николаев, Вторник 12 июля 2022 18:17
Под Николаевом ракета попала в котельную: произошла утечка газа, есть погибший Фото: в Баштанке из-за попадания ракеты в котельную произошла утечка газа (иллюстрация/t me zsuwar)
Автор: Наталия Гурковская

В городе Баштанка Николаевской области произошла утечка газа из-за обстрела оккупантов. Ракета попала в котельную, погиб человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ОК "Юг".

"В Баштанке ракетным ударом разрушена котельная, произошла утечка газа, один человек погиб, информация о масштабах разрушения и пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, утром 12 июля Николаев подвергся массированному ракетному обстрелу. Ракеты попали в два медицинских учреждения и жилые дома. По предварительным данным, обошлось без жертв. РФ выпустила по городу 19 ракет.

При этом ранения получили по меньшей мере 12 человек.

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РФ

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Николаевская область
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