Обстрел Николаева сегодня днем: новые данные о жертвах и фото последствий

Один из 22 пострадавших в результате обстрела Николаева днем в пятницу, 5 августа, умер. Мужчине было 42 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram.
"По состоянию на данный момент известно о 21 раненом и 1 погибшем. Мужчина 1980 года рождения скончался из-за полученных травм", - рассказал он.
Как сообщалось, в пятницу днем, 5 августа, Россия обстреляла Николаев со стороны Херсона. Изначально сообщалось о 10 раненых.
Позже количество раненых возросло до 22 человек.
Напомним, еще ночью Николаев трижды подвергся вражеским обстрелам. Оккупанты били из РСЗО и артиллерии. Под удар попал Корабельный район.
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