Обстріл Миколаєва сьогодні вдень: нові дані про жертв та фото наслідків

Один із 22 постраждалих внаслідок обстрілу Миколаєва вдень у п'ятницю, 5 серпня, помер. Чоловікові було 42 роки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка у Telegram.
"Станом на зараз відомо про 21 пораненого та 1 загиблого. Чоловік 1980 року народження помер через отримані травми", - розповів він.
Як повідомлялося, у п'ятницю вдень, 5 серпня, Росія обстріляла Миколаїв з боку Херсона. Спочатку повідомлялося про 10 поранених.
Пізніше кількість поранених зросла до 22 людей.
Нагадаємо, ще вночі Миколаїв тричі зазнав ворожих обстрілів. Окупанти били з РСЗВ та артилерії. Під удар потрапив Корабельний район.
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