RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Обстріл Миколаєва сьогодні вдень: нові дані про жертв та фото наслідків

Фото: наслідки обстрілу Миколаєва вдень 5 серпня (t.me/kt20220224)
Автор: Наталія Гурковська

Один із 22 постраждалих внаслідок обстрілу Миколаєва вдень у п'ятницю, 5 серпня, помер. Чоловікові було 42 роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка у Telegram.

"Станом на зараз відомо про 21 пораненого та 1 загиблого. Чоловік 1980 року народження помер через отримані травми", - розповів він.

Як повідомлялося, у п'ятницю вдень, 5 серпня, Росія обстріляла Миколаїв з боку Херсона. Спочатку повідомлялося про 10 поранених.

Пізніше кількість поранених зросла до 22 людей.

Нагадаємо, ще вночі Миколаїв тричі зазнав ворожих обстрілів. Окупанти били з РСЗВ та артилерії. Під удар потрапив Корабельний район.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Миколаїв